Depuis lors, chaque année, environ cent cinquante marcheurs perpétuent cette tradition de l’Entre-Sambre-et-Meuse dans la localité, bien connue pour son lac et son escavèche ! La procession est dédiée à Notre-Dame de Lumière, du nom d’une petite chapelle dédiée à la Vierge qui se situe au déversoir du lac.

À cet endroit appelé la "Forge", d’énormes cierges étaient autrefois allumés pour éclairer les transporteurs de minerais de fer qui se rendaient aux bas fourneaux. Ces lumières servaient de repères dans un endroit dangereux, mais elles permettaient aussi de demander la protection de la Vierge. La chapelle est nichée sur un arbre classé.

La marche est composée d’un escadron de hussards, d’une saperie (second empire), d’une batterie et musique, de voltigeurs et chasseurs (premier empire), d’une escorte aux drapeaux (premier empire) et de zouaves.

Voici le programme de la journée du dimanche 9 juillet: à 6 h, réveil et appel des officiers ; 10 h: messe militaire et procession du Saint-Sacrement ; 12 h 30, rentrée ; 15 h, procession en l’honneur de Notre-Dame de Lumière ; 16 h 15, rendez-vous au déversoir de l’étang de Virelles. Vers 18 h: rentrée avec bataillon au carré et parade sur la Place du village.

Plus d’infos: 060/21 29 71.