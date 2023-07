Robechies: la pêche no-kill au "Naturia Ecocamp"

Depuis maintenant près de deux années, l’ancien camping de Robechies est devenu le projet "Naturia, Ecocamp" de Chimay, qui rassemble des personnes soucieuses des enjeux du monde actuel. Sous la gestion de Martin et Vanessa Wauthy, le projet vise à susciter la coopération autour de la mise à disposition d’un site de 6 ha, avec deux grands plans d’eau (respectivement 1 ha et 33 a) qui inspirent au calme, à la détente et, pourquoi pas, à la pêche pour les visiteurs d’une nuit ou plus, pour les vacanciers qui découvrent une autre Ardenne avec beaucoup moins de monde.