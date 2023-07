Chimay: projet agrivoltaïque, les promoteurs répliquent aux opposants

Une quinzaine de personnes

Ce soir-là, une quinzaine de personnes ont effectué le déplacement pour assister à la présentation du projet par Alex Houtart, l’un des créateurs de la société Ether Energy, et pour poser sans détours les questions légitimes que chacun peut se poser. Il explique que le projet est avant tout agricole. Pour être introduit, un tel dossier ne peut d’ailleurs pas mettre à mal le plan de secteur et il peut être revu à tout moment, même s’il est accepté.

"Pour que nos moutons puissent paître en prairie et éviter qu’ils ne soient enfermés comme dans d’autres élevages, nous pratiquerons un pâturage tournant dynamique pour obliger les ovins à manger l’herbe de chaque nouvelle parcelle tous les 2 à 3 jours, explique Grégory De Buysser. La production de lait est ainsi nettement plus élevée et les risques d’infestation parasitaire sont de ce fait limités parce que les animaux ingèrent une herbe haute. Or, les larves de parasites se concentrent à la base des herbes. Je tiens à préciser que je suis contre le principe de vermifuger à tout va."

Le propriétaire des lieux insiste: à tout moment, ce projet agricole pourra être réorienté. Le couple a déjà fait installer des panneaux photovoltaïques au sol avec un traqueur, faute de pouvoir les installer en suffisance sur des toitures inadaptées.

L’aspect paysager est sans nul doute la première objection que font valoir les opposants au projet. "Nous sommes bien conscients que les riverains immédiats sont les premiers impactés", concède Alex Houtart.

Plantations de haies

Il poursuit: "Mais les personnes en première ligne ne se sont pas opposées au projet. Pour les riverains un peu plus éloignés, notamment ceux de la rue des Mésanges, nous prévoyons l’implantation de haies d’au moins 2 m de hauteur et avec différentes essences. Il s’agira de plantations mellifères et de fruitiers, entrecoupés de hauts jets pour diminuer fortement la vue sur les panneaux. Pour la petite faune, nous avons prévu des couloirs écologiques et nous sommes tout disposés à discuter et à entendre les souhaits des riverains."

Quant à l’écoulement des eaux en cas de pluie, les initiateurs du projet se montrent rassurants: les traqueurs se mettent automatiquement dans une position qui laisse l’eau naturellement couler sur l’herbe. De plus, de petites digues sont prévues pour ralentir, le cas échéant, les eaux d’écoulement.