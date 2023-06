Un chaudron d’enfer sur la Place Léopold

De Machiavel à la Salsa du Démon !

"Vous êtes formidables, les Chimaciens ! Chimay est le centre de l’Univers ! La Chimay en cathéter ! Soyez heureux !" Il sait y faire le showman Mister Cover pour mettre le feu à sa ville d’adoption puisqu’il y est devenu, en 2022, Jurat d’honneur de la confrérie "Jurade Princière de Chimay".

Outre les reprises des tubes francophones et anglophones des années '50 à nos jours. Mister Cover et ses musiciens proposent un spectacle haut en couleur, quasi ininterrompu. S’enchaînent les tubes bien ancrés dans les oreilles d’un public intergénérationnel composé d’adolescents et de familles. On remarque également de nombreux quinquagénaires et plus, toujours aussi insatiables et affamés de ces morceaux qui les ont fait danser jusqu’au bout de la nuit dans leur jeunesse qu’ils ont gardée à jamais dans leur cœur.

La Ville de Chimay a connu une fête de la musique exceptionnelle avec des DJ locaux, suivie ensuite du groupe mythique belge Machiavel et se terminant par une farandole diabolique de tout le public sur "La Salsa du démon" de Mister Cover (de son vrai nom Nicolas Dieu). Ce sont ainsi les feux infernaux de la bonne, très bonne musique festive qui se sont abattus sur Chimay ce samedi soir. De soirées comme celle-là, les Chimaciens sont (re)preneurs.

Une collaboration réussie

Ce retour à la formule préconisée jusqu’en 2012 à Chimay, on le doit à un trio d’organisateurs: Chimay-Promotion, le centre culturel et la Ville de Chimay: "Comme les communes voisines, nous voulions redonner à Chimay cette fête qui attirait la grande foule et des noms prestigieux comme Arno", explique Denis Danvoye, bourgmestre de Chimay.

Chevilles ouvrières de cet événement qui restera dans la mémoire collective de la Ville, Karine Cortot et Aline Moneaux ajoutent: "Très rapidement, chacun a pris sa part de travail et l’organisation de cette soirée est vraiment l’aboutissement d’un travail et projet collectif. Les contacts avec Marc Ysaÿe, l’un des membres fondateurs de Machiavel et avec Mister Cover ont été vite conclus puisque l’un et l’autre souhaitaient monter sur scène à Chimay",