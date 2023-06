Les ateliers théâtre montent sur scène, à Baileux

Ils seront sur scène à Baileux le 17 juin prochain. Les comédiens en herbe présenteront la pièce "Anonymous" de Joël Contival et leurs aînés, quant à eux, joueront et chanteront des textes et chansons d’auteurs belges francophones sur le thème de "Belgitude".

Une dizaine d’enfants ayant participé à un stage en août dernier, a souhaité continuer également à prendre du plaisir à jouer "On se disait que.". Prendre du plaisir, s’amuser avec leurs compagnons de l’atelier, c’est ce qui motive ces enfants. Une occasion de se découvrir une vocation, pourquoi pas ?

Centre culturel à Baileux 17 juin à 20h. Réservations: 060/21 22 10 ou billetterieccchimay@gmail.com