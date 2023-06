Bertand Caroy sur les terres de son auteur, à l’Espace Chimay

Bertand Caroy ne pouvait faire autrement que de venir présenter son livre ce lundi après-midi sur le site de l’Espace Chimay. Là, dès le début des signatures des dédicaces, c’est une longue file d’admirateurs qui l’attendait: "Les gens sont généralement très sympathiques à mon égard, ils sont nombreux à saluer le travail effectué par nos services. Via ce livre, les gens en sauront un peu plus sur moi et accorderont peut-être un peu moins de crédit à des choses qui sont fausses. Ils verront peut-être que je ne joue pas un personnage. Je suis comme ils me voient à la télévision, je n’ai pas du tout deux visages."