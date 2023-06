Un défi entre petits et grands: la dictée à quatre mains!

Depuis plusieurs années maintenant, le centre culturel de Chimay propose aux élèves de 5e et 6e primaires de participer à une dictée intergénérationnelle, didactique et ludique. Accompagnés d’un parrain/d’une marraine, les enfants sont invités à tester leur orthographe afin d’obtenir l’un des prix à la clé. En effet: meilleures dictées, établissement scolaire le mieux représenté, plus petite/grande différence d’âge au sein du binôme, plus belle écriture, etc. seront récompensés lors de cette soirée originale et conviviale. Voilà une façon originale de tester ses connaissances orthographiques ! Le public peut également assister à l’événement, qui aura lieu le vendredi 9 juin 2023 à 18h30 au Centre Culturel de Chimay, rue des Battis n°34, à Baileux.