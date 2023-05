Chimay: une conférence sur le réchauffement climatique et le déni de la science

Cette conférence sera donnée par le docteur en Sciences à l’Université de Gand et météorologue à l’IRM, Pascal Mailier, à la Maison de la Soque, à 19 h. L’orateur est l’un des milliers de scientifiques belges qui, fin janvier 2019, ont adressé une lettre ouverte aux politiques pour appuyer les diverses mobilisations citoyennes en faveur du climat. L’homme a une expérience de plus de plus de 30 ans dans le domaine de la prévision du temps et du climat. Il a été notamment météorologue au Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (R-U), chercheur pour la Risk Prediction Initiative (Bermudes), consultant à la Royal Meteorological Society (Royaume-Uni), météorologue-climatologue pour le secteur de l’énergie… Pascal Mailier est actuellement chef de travaux au service des prévisions de l’Institut royal météorologique de Belgique et enseigne la météorologie à l’Université de Gand.