Ecole de Promotion sociale de Chimay: une porte ouverte sur des formations porteuses

De nombreux visiteurs ont ainsi pu s’informer sur les différentes formations dispensées dans cet établissement scolaire qui permet, notamment, aux adultes de se perfectionner dans leur passion ou d’opter pour une reconversion professionnelle.

Des formations porteuses

Durant la visite des locaux, à travers les ateliers de cuisine, couture, sensoriel ou de premiers secours, les formateurs et étudiants ont expliqué les débouchés des différentes formations ou les atouts acquis pour réussir une carrière.

"La formation d’auxiliaire de la petite enfance ouvre les portes des milieux d’accueil des enfants: crèches parentales, pré-gardiennats, maisons d’enfants, maisons communales d’accueil de l’enfance, halte-garderie, explique la formatrice. Autres possibilités offertes: l’accueil extra-scolaire et les écoles des devoirs, le tout dans un cadre à caractère familial, en service autonome ou conventionné ou encore en service de garde d’enfants malades."

Il en va de même pour la formation d’aide-soignant(e), dont la qualification permet de trouver un emploi dans les maisons de repos, les seniories, hôpitaux, service de soins. "Les huit diplômées de la dernière promotion ont toutes trouvé un emploi le lendemain de la délivrance de leur diplôme", annoncent fièrement les deux formatrices de la section.

La section "technicien de bureau" n’est pas en reste. La porte ouverte a donné l’opportunité aux étudiantes de l’organiser dans son ensemble et de concevoir les affiches, flyers publicitaires et les capsules vidéo dans le cadre de leur formation qui inclut également l’organisation de colloque ou de séminaire.

Quant aux commis de cuisine qui prépare quotidiennement des dizaines de repas dans une cuisine moderne, ils sont très rapidement sollicités dès la fin de leur formation tellement la pénurie se fait sentir dans le secteur horeca.

Une ambiance de travail conviviale

"Nous avons la chance d’évoluer dans une petite structure familiale avec des formateurs bienveillants et compétents", souligne l’une des étudiantes. "Nous travaillons surtout dans une super-ambiance conviviale. Ce qui fait que nous oublions les sacrifices et les difficultés familiales que nous rencontrons pour évoluer dans notre vie professionnelle. Et ça, c’est très important."

La Promotion sociale de Chimay propose des cours de langues modernes: italien et anglais (trois niveaux) et de couture. Des formations reconnues d’aide-soignant, de commis de cuisine, de secrétariat et d’auxiliaire de l’enfance.

Contact: 060/211 824.