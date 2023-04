Chimay: une journée portes ouvertes à l'Institut Sainte-Chrétienne

L’Institut Sainte-Chrétienne de Chimay a vécu, voici quelques jours, une journée portes ouvertes très active. Dans ce cadre, les organisateurs ont attiré quelque 80 propriétaires de tracteurs ancêtres et de voitures de prestige. Pour les premiers, une balade sur les routes campagnardes de la région a fait l’admiration des badauds. Les seconds s’en sont allés vers les Lacs de l’Eau d’Heure, avant de transiter par le château de Trélon, et de revenir ensuite vers Chimay pour passer à table et visiter les différents ateliers de l’école. Les étudiants des sections hôtellerie, bâtiment, économie, agro-agricole et forestière ont ainsi pu présenter leur savoir-faire devant leurs parents et entrepreneurs de la région. Depuis une dizaine d’années, cette dernière filière permet à tous ses étudiants de trouver un emploi au bout de leur cursus scolaire.