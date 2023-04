Virelles: accompagner des vaches dans leur petite transhumance

Pour les lève-tôt, dès 8 h 30, à l’Aquascope de Virelles, les visiteurs sont attendus pour déguster un en-cas "Terroir du Sud Hainaut". Ensuite, à bord du petit train touristique, les participants gagneront le village de Lompret pour participer à la petite transhumance des vaches d’Hugues Derzelle. À 10 h 30, celui-ci emmènera ses douze vaches, au départ de sa ferme pour se rendre vers les prairies humides de la réserve naturelle du Lac de Virelles, à travers des sentiers longeant l’Eau-Blanche. Une aventure unique à vivre !

Gastronomie locale

Le cortège marquera une halte à l’Aquascope pour une dégustation sur le temps de midi. Chacun pourra alors découvrir les facettes du "Pays des Lacs" en se restaurant avec les salaisons de viande bovine, voire pique-niquer avec de l’escavèche, les fromages de Chimay, les yaourts de la Ferme de l’Eau-Blanche, des salaisons, des produits au safran, le miel d’abeilles noires. Ce sera aussi l’occasion de déguster les saucisses sèches et saucissons secs de l’élevage de la Petite Suisse et bien d’autres produits de bouche locaux de l’Aquascope à base de poissons d’eau douce. Le tout sera à déguster avec les bières locales, mais avec modération bien évidemment.

À 14 h 30, la transhumance des vaches reprendra vers leur résidence d’été, à savoir les prairies humides de la réserve naturelle du Lac de Virelles.

Un livre sur Lompret

PAF: 5 € pour le petit-déjeuner et le train touristique). Repas de midi à l’Aquascope. Réservation conseillée au 0499/63 13 94 ou par mail: hugues.petitesuisse@gmail.com

Le même jour, le livre "encyclopédique" sur Lompret, écrit par Jean-Philippe Body, sera présenté, vendu et distribué de 9h à 11 h, d’abord à Lompret et, de 12h à 14 h 30, à l’Aquascope. Jean PHilippe Body (maître en histoire et petit fils d’habitants de Lompret) a réalisé une remarquable monographie complète sur le village. Son livre est proposé à la vente au prix de 45 €. Pour le réserver ou l’acquérir, il suffit de contacter Jean-Philippe Body, rue de Daussois, n° 46, à Soumoy. Il est aussi possible de le joindre au 071/644182 ou par mail: body.jeanphilippe@gmail.com