Une dictée à quatre mains ce vendredi à Sudhaina

Le vendredi 28 avril prochain à 18h30, adultes et enfants se retrouveront au centre culturel de Chimay pour une dictée intergénérationnelle rédigée à quatre mains. Lors de cette soirée, des enfants de 5e et de 6e années primaires, accompagnés d’un (grand-)parent, d’un parrain, d’une marraine, d’un grand frère, d’une grande sœur,… se disputeront les différents cadeaux offerts par des partenaires selon diverses catégories proposées (établissement scolaire le plus représenté, plus belle écriture, plus grande et plus petite différence d’âge de binôme, meilleure dictée du public).