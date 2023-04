Un cercle pour s’entraider à retrouver ses racines

La banque de données du cercle est assez exceptionnelle. Elle comporte des dizaines de milliers de pièces de données d’état civil, registres paroissiaux et de population ou de listes électorales et plus de 50 000 avis de décès belges et français. Par ailleurs, des correspondants réguliers proposent des généalogies de familles communément répandues dans la région. Enfin, la bibliothèque est composée de divers travaux de recherches liées à la généalogie ou à l’histoire locale, de rapports et de fascicules divers liés aux familles de la région. Le tout est consultable sur place.

Contact: 060 21 15 39