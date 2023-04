Les apiculteurs de la Botte s’associent de nouveau

La nouvelle association a différents objectifs. D’abord sécuriser les apiculteurs via une assurance de fédération. Permettre aux apiculteurs de la région, obligés d’être en abeilles noires, de pouvoir acquérir des colonies de qualité à des prix justes, Ensuite, voir les reines fécondées afin de multiplier la diversité génétique qui permettra de faire face à l’adaptation de l’abeille au dérèglement climatique.

La lutte contre le frelon asiatique s’ajoute inévitablement aux objectifs. En effet, la région n’intervient plus depuis le 31 décembre pour la lutte du frelon et demande aux acteurs locaux de prendre cela en charge sans avoir débloqué des moyens. Il faut donc se structurer pour réduire les coûts lors de l’achat de matériels. D’où l’importance d’une association qui agit sur les communes de Momignies, Chimay, Couvin Froidchapelle, Cerfontaine et Viroinval.

À ces finalités, on peut ajouter le prêt de matériel et la formation d’un groupe d’entraide entre les apiculteurs. Par ailleurs, les responsables comptent bien organiser des conférences et des visites formatives chez des fabricants apicoles.

Bientôt constituée en ASBL, l’objectif principal de la nouvelle association est de partager des savoirs et expériences sans but lucratif, ce qui manque sans doute dans la région. JPDT

Contact: 0498/39 42 24 ou moriamefrancois@live.be