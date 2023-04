Jacques Lalot se souvient du crash de l'équipage canadien à Virelles, en 1943

Deux Virellois, Jean Lalot, témoin visuel avec son fils Jacques, et l’abbé Paul Delcampe, ont fait ériger une stèle sur le site du crash.

Au décès de son père, Jacques Lalot a pris le relais de son père avec André Guiot, un représentant du Devoir de Mémoire de Virelles.

Un vacarme assourdissant

Pour Jacques Lalot, âgé de 6 ans à l’époque, ce souvenir est gravé à jamais dans sa mémoire. Il se souvient de cette nuit noire et pluvieuse : "J’étais petit mais je me souviens comme si c’était hier de la terrible explosion de l’avion au-dessus de Virelles et de voir des objets enflammés dans le ciel chuter à proximité et à l’endroit même du mémorial. Je me souviens du vacarme assourdissant que faisait la machine volante, et des flammes qui embrasaient la carlingue. Le lendemain, je suis allé voir avec mon papa mais nous n’avons pas pu nous approcher car la zone était surveillée par les soldats allemands. Ce que j’ai su plus tard, c’est que des Virellois avaient extrait le pilote de la carlingue encore en feu. Mais il n’a pas survécu à ses blessures, raconte le dernier témoin visuel de la tragédie encore en vie. Quelques jours auparavant le drame, le même avion avec le même équipage avait déjà été la cible de la défense antiaérienne au-dessus de l’Allemagne car, au lieu d’ouvrir la soute à bombes, une fausse manœuvre avait fait ouvrir le train d’atterrissage. Avec comme conséquence un tir nourri de la DCA allemande et des éclats d’obus venus se figer à l’arrière du casque du pilote, sans pour cela le blesser." Quelques jours plus tard, l’équipage canadien n’eut pas cette même chance.

La fin tragique du Wellington HE 652

Virelles, la nuit du 10 au 11 avril 1943, un bombardier a donc été abattu à l’orée du bois de Virelles, au lieu-dit l’Estrée, non loin de la route menant de la localité à Froidchapelle. Selon des informations fournies par Jacques Lalot, l’avion, normalement constitué de six membres d’équipage, n’en comptait que cinq. La veille, à 23h12, le Wellington avait décollé de la base britannique de Dishforth (Yorkshire) et s’intégrait dans la formation qui, après avoir survolé le sud de l’Angleterre, devait bombarder des usines de Francfort. Le bombardement s’effectue sous une puissante défense antiaérienne allemande, mais les avions alliés ne subissent que de très légers dommages.

Au cours du vol de retour, la chasse allemande basée à Florennes est mise en alerte et un Messerschmitt BF 111 F croise la formation des bombardiers. Il entame, à la verticale d’Andenne, un combat aérien et jette son dévolu sur le HE. Malgré les efforts du pilote canadien J.H. Sammet pour semer son adversaire, un combat inégal est engagé, car le Messerschmitt a une puissance de feu et une vitesse supérieures au bombardier.

Le combat entraîne les adversaires au-dessus de la région de Chimay et le Wellington décrit deux cercles de feu autour de la ville, puis prend la direction du nord. La faible altitude ne permet pas à l’équipage de quitter l’appareil en perdition et les cinq membres de l’équipage périssent dans la fournaise. À la verticale de la route de Froidchapelle, l’avion explose et de nombreux débris jonchent les prairies environnantes. La partie principale de l’avion s’encastre dans le bois et y ouvre une large brèche, à l’endroit même où est aménagé le mémorial.