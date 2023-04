Bourlers: un giratoire au carrefour du centre du village

Une augmentation que l’opposition Bouge ne voit pourtant pas d’un bon œil. "Nous estimons qu’il n’est pas opportun que ceci arrive en fin de mandature, intervient le chef de file Tanguy Dardenne. Pourquoi chercher aujourd’hui à accélérer des processus qui auraient dû arriver en début de mandature ?"

Vider le conseil de sa substance

Le libéral considère qu’une telle décision diminue la transparence des débats: "On vide le conseil de sa substance et on va vers toujours moins de démocratie".

Un avis que ne partage absolument pas le bourgmestre Denis Danvoye (CLE): "Je ne peux pas laisser dire cela, ça n’a ni queue ni tête. Cette décision n’est pas politique mais répond à une demande l’administration. Et elle est conforme aux directives de la Région Wallonne qui datent de décembre dernier. De plus, notre conseil communal est l’un des plus démocratique qui soit. Un des rares où les citoyens peuvent interpeller le collège, avec des questions non préparées. J’ai vraiment envie de dire que vous êtes à côté de la plaque".

Sur les 32 points à l’ordre du jour de ce conseil, huit concernaient des marchés publics pour des montants oscillant entre 15 000 € et 30 000 €, hors taxes. Tous ont été adoptés à l’unanimité, sans discussion aucune. Ces petits marchés ne devront désormais plus faire l’objet d’une approbation préalable du conseil communal.

Différents points concernaient la réfection de voiries ou l’aménagement de mesures de circulation. Aussi, les Bourlésiens devraient se réjouir d’apprendre que le carrefour principal du centre du village, particulièrement accidentogène, va enfin être aménagé en rond-point: "Des mesures ont été réalisées pour alimenter la réflexion quant à l’installation d’un système giratoire. Dans un premier temps, il s’agira d’une période de test, afin d’en évaluer l’efficacité et voir si cela ne génère pas de problèmes".

Toujours à Bourlers, suite à la réfection de la rue des Juifs, des zones d’évitement et un dispositif ralentisseur vont être aménagés, afin de limiter la vitesse sur l’asphalte tout neuf à l’entrée du village.

Enfin, pas moins de cinq portions de voiries vont subir une petite cure de jouvence prochainement. À savoir la rue de la Croisade à Salles, la rue de la Scierie à Virelles, un morceau de la rue des Sarts à Forges et une section de la Rue des Bruyères (qui rejoint la rue de la Naye, à Baileux) et la rue des Champs des Oiseaux à Robechies. Tout cela représente des investissements pour un montant d’un peu plus de 518 000 €, toutes charges comprises.