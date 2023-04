Chimay: un oeuf chimacien en chocolat à l'expo "Bel'Oeuf" à Bruxelles

L’exposition "Bel’Oeuf" dédiée à l’œuf de Pâques sous toutes ses formes a été créée par Marc Ducobu et d’autres maîtres-chocolatiers belges, après avoir participé à différents concours en France. Durant cet événement, des milliers de touristes peuvent y admirer les créations des meilleurs chocolatiers belges.

Avec les meilleurs chocolatiers

De grands noms se prêtent au jeu tels que Pierre Marcolini, Marc Ducobu, Jean-Philippe Darcis, Laurent Gerbaud, Marijn Coertjens, Antoine Lecire, Frédéric Blondeel, Jan Proot, Stoffels… pour n’en citer que quelques-uns.

Pour l’occasion, chaque artisan chocolatier revisite l’œuf de Pâques afin de faire découvrir aux visiteurs son propre univers. Parmi tous ces noms prestigieux, Caroline Mahy et son assistante chocolatière Victoria étaient spécialement invitées avec leur œuvre "ÉclOsion".

"Malgré le laps de temps très court dont nous avons disposé pour imaginer et fabriquer notre œuf, nous avons créé un œuf qui allie matière brute et une forme de mystère, expliquent les deux chocolatières et artistes. Nous sommes assez fières de notre création. En toute modestie, elle fait bonne figure parmi les œufs présentés dans cette exposition. Nous avons été reçues par ces grands noms du chocolat belge comme si nous étions leurs égales depuis des années. C’est dire leur humilité."

Une œuvre d’art en chocolat

Pour la région chimacienne et surtout pour Caroline Mahy et de Victoria, être invitées à cet événement est une reconnaissance et une firté. Cela met en valeur leur savoir-faire et accentue leur renommée.

Si les macarons sont la grande spécialité de la Chimacienne, elle propose également toute une gamme d’autres produits très raffinés en pâtisseries fines, glaces, confiserie et biscuiterie. Et ce n’est que depuis peu que Caroline Mahy souhaite de plus en plus développer le chocolat au sein de sa pâtisserie.

Elle n’utilise que des matières premières d’excellente qualité. Il est à noter que Caroline a également été sélectionnée pour représenter les produits de bouche belge, en octobre 2023, lors du Conseil Européen des Confréries oeno-gastronomiques à Valence, en Espagne, dans la catégorie pâtisseries artisanales belges.

Dernière précision: l’œuf "ÉclOsion" sera la pièce centrale du concours annuel organisé par Caroline Mahy à l’occasion de la fête de Pâques.