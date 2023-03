Centre de Santé des Fagnes de Chimay: testes et conseils pour la Journée mondiale du rein

Même si, dans certains cas, la maladie est impossible à prévenir, les deux causes principales des problèmes de santé rénales sont le diabète (type 1 et 2), ainsi que l’hypertension artérielle. Il faut savoir qu’un bon contrôle de ces maladies diminue grandement le risque d’évolution vers l’insuffisance rénale.

Outre ces deux tests, les équipes ont expliqué le fonctionnement d’un générateur d’hémodialyse et d’une machine d’hémodialyse à domicile. Celles-ci sont utilisées, malheureusement, lorsque les reins sont déjà bien malades.

Signaux d’alerte

"Depuis plusieurs années, les maladies rénales, bien que silencieuses, peuvent être détectées et leur évolution ralentie, voire stoppée par des médicaments et des règles hygiéno-diététiques simples, nous explique l’une des infirmières du service de dialyse du CSF. Cette journée de sensibilisation est donc importante. Au rang des nombreux symptômes qui doivent alarmer, il y a le fait d’uriner moins que la normale alors que l’on n’a pas changé ses habitudes alimentaires. Trop de tension et ressentir le besoin de se gratter fortement le corps sont quelques-uns des signes qui demandent de se rendre chez son médecin traitant."

Souffrir d’une insuffisance rénale n’est pas bénin. Un adulte sur dix souffre d’une affection rénale, soit près de 850 millions de personnes dans le monde. L’Organisation Mondiale de la Santé prévoit une augmentation de la prévalence de la maladie rénale chronique de 17% dans les 10 ans à venir. Chaque année, en raison d’un diagnostic tardif, des millions de personnes décèdent prématurément d’insuffisance rénale chronique et des complications cardiovasculaires qui lui sont associées.

Prévention

Certaines habitudes de vie peuvent aider à prévenir l’insuffisance rénale et à réduire le risque de maladie. Il faut suivre fidèlement les traitements recommandés par le médecin si on souffre d’une maladie chronique comme le diabète, le lupus ou l’hypertension. Il faut prendre sa tension artérielle de façon régulière et éviter les abus d’alcool, de drogues et de médicaments comme l’aspirine et les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).

Autre recommandation: se faire traiter sans tarder en cas d’infection urinaire ou de toute autre affection des voies urinaires. En outre, une hygiène de vie comme manger moins de sel et de sucre, manger sans excès des protéines animales, éviter les plats transformés industriels, consommer moins de produits laitiers, pratiquer un exercice physique régulier et boire 1,5 l d’eau par jour est toujours de bon aloi.