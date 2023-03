A Robechies, le cortège carnavalesque a chassé l'hiver

Le Comité du carnaval de Robechies a fêté la fin de l’hiver avec son traditionnel carnaval, à la grande joie des petits et des grands. Bien avant de défiler dans les rues, les carnavaliers ont pu marteler le carrelage de la salle communale grâce aux airs de musique de Binche des batteries et fifres de Beaumont. Accompagné des représentants des jeunesses de Bailièvre et de Forges, ainsi que de groupes familiaux, le cortège aux mille couleurs a paradé dans les rues du village sous le regard amusé des badauds. Après les pauses traditionnelles chez des particuliers, cette journée carnavalesque s’est clôturée par une soirée musicale dans une ambiance que l’on devine des plus festive.