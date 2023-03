Chimay: elle réussit à fuir les coups son ex-compagnon mais, pas de chance, elle tombe sur son fils encore plus violent

Denis, lui, jure avoir simplement "repoussé" son ex-compagne, victime d’une chute au sol. "Elle est repartie dans son véhicule, sans être réellement blessée", ajoute-t-il.

Une longue incapacité de travail

Après son départ, la victime a eu le malheur de croiser Arnaud, le fils de Denis, furieux, sur sa route. La deuxième scène de violence a alors éclaté. "Il a pris la portière de mon véhicule pour la refermer sur ma main. J’ai eu plusieurs problèmes et j’ai dû être opérée. C’est ce qui explique mon incapacité de travail de plus de quatre mois", confie l’ex-compagne au juge Davio.

Même si Denis n’est nullement impliqué dans la seconde scène de coups et blessures, le substitut Bury retient contre lui la circonstance aggravante de l’incapacité de travail. En raison, notamment, du traumatisme vécu et toujours présent chez la victime à l’issue des deux scènes. Le paternel risque là une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans de prison. Pour son fils, absent de la justice et qui semble négliger ses ennuis judiciaires, 36 mois de prison sont requis.

Via son avocate, Denis plaide son acquittement pour la prévention avec la circonstance aggravante. Mais une suspension du prononcé est plaidée, pour l’existence des "coups simples ". Jugement dans un mois.