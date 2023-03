Chimay: la Principauté, bien plus qu'un jogging, avec ravitaillements du terroir et orchestre

Le jogging chimacien se déroule dans un cadre exceptionnel et est assurément l’un des plus beaux parcours de Belgique dans cette magnifique région du Pays de Chimay, avec la traversée de la cour du château, le parc privé du Prince, la réserve naturelle du lac de Virelles, les bois de Vaulx et de Blaimont, sans oublier la célèbre traversée du café des Touristes.

Le départ sera donné depuis le collège Saint-Joseph (n° 75, Chimay). Vestiaires, douches, garderie enfants sont prévus sur place. Pour les courses de 14,6 km et de 6,7 km, un départ commun est donné à 14 h 30. Pour les courses enfants (200/600/1 200 mètres), le 1er départ est fixé à 13 h 15.

Les pré-inscriptions sont vivement conseillées avant le 7 avril, via le site www.chronorace.be. Inscriptions sur place possibles dès 12 h. Tarif visible sur le site du www.clubjaco.be. Possibilité de s’inscrire au souper dansant lors de la pré-inscription. Les inscriptions au repas et soirée dansante, sans participer à la course, sont possibles via mail: clubjaco1985@gmail.com ou par tél. au 0032/494 275 420.