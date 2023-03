Chimay: les étudiants du collège ont découvert l'horreur d'Auschwitz-Birkenau

Après trois ans d’attente (Covid-19 et guerre en Ukraine), le projet a enfin pu se concrétiser et la programmation scolaire s’est étoffée avec différentes visites culturelles.

Dès l’arrivée en Pologne, la visite la plus marquante et qui restera sans doute gravée à jamais dans la mémoire des jeunes, est celle de l’un des camps de la mort d’Auschwitz-Birkenau. Dès l’entrée du camp, en voyant l’inscription "Arbeit Macht Frei" signifiant "le travail rend libre", chacun a pris conscience des horreurs qui s’y sont produites. Les élèves ont notamment pu parcourir les baraquements, chambres à gaz, crématorium, laboratoires d’expériences médicales, latrines…

La Solution finale

Autres découvertes: les musées dédiés aux Juifs et à la résistance, avec les mémoriels et les vestiges humains composés de cendres, chaussures, cheveux et prothèses. En cinq ans, plus de 1 100 000 hommes, femmes et enfants sont morts à Auschwitz, dont 900 000 le jour de leur arrivée, en général par train. Près de 90% des victimes étaient juives. Avec ce que les nazis ont appelé la "Solution finale", ces malheureux ont été assassinés dans les chambres à gaz ou exécutés par arme à feu. Beaucoup sont aussi décédés de maladies, de malnutrition, de mauvais traitements ou suite à des expériences médicales immondes.

Le cœur rempli d’émotion, les étudiants et leurs professeurs ont quitté ce lieu témoin des monstruosités des nazis, avant de se rendre, le lendemain, à 135 m sous terre pour découvrir les impressionnantes mines de sel de Wieliczka, inscrites depuis 1978 au patrimoine mondial de l’UNESCO. Celles-ci sont exploitées depuis le XIIIe siècle et comprennent neuf niveaux et 300 km de galeries.

Les étudiants ont mis à profit leur séjour en Pologne pour visiter Cracovie et le château de Wawel, la basilique-cathédrale Saints-Stanislas-et-Venceslas, le quartier universitaire et ses bâtiments historiques ainsi que la porte de Saint-Florian. Ce site fait partie des vestiges des remparts de la Ville. Quant au quartier juif, il a servi au tournage du film de Steven Spielberg: "La liste de Schindler". Le réalisateur américain y raconte le sauvetage d’un millier de Juifs par Oskar Schindler. De manière unanime, ce premier voyage a rencontré un vif intérêt auprès de tous les étudiants. Se souvenir du passé est indispensable dans le contexte politique actuel. Par ailleurs, la découverte de la culture de l’autre est certainement une des voies à suivre pour éviter de reproduire les erreurs du passé.