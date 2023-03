près une interruption de deux années, le carnaval de Forges, organisé par la jeunesse du village, est revenu en force avec pour thème les Gaulois et leur fameuse potion magique. Sous les airs de carnaval du groupe couvinois "la bande à Antho" et avec le renfort d’une délégation carnavalesque du Comité du carnaval de Robechies, le cortège a déambulé dans les rues du village. Les participants n’ont pas oublié de marquer les haltes nécessaires à la dégustation du breuvage magique.

Au terme de cette journée colorée et conviviale, le bonhomme hiver a été brûlé sous les applaudissements de tous. La dernière partie de cette journée s’est ensuite déroulée jusqu’aux petites heures dans la maison des Jeunes. La prochaine activité de la jeunesse de Forges se déroulera les 7 et 8 avril prochains, avec l’organisation de la petite ducasse. Le comité de la jeunesse de Forges se compose de Colyne Philippe, trésorière, Mike Berger, vice-président et de Romain Cocx, président.