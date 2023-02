Chimay: champion d'aéromodélisme à 11 ans, juste devant son papy

Yves Bourgeois, 77 ans, et Célio De La Fuente, 11 ans, sont tous deux passionnés d’aéromodélisme et ont terminé sur les deux premières places du podium du championnat de Belgique 2022, dans la catégorie Old Timer adultes, puisque la catégorie jeune n’existe pas.

Tous deux membres de la Ligue Belge d’Aéromodélisme, le duo participe à ce championnat depuis trois ans. Il n’a fallu que trois saisons pour que le petit-fils supplante le grand-père et tous les autres compétiteurs, qui pratiquent pourtant cette discipline depuis des décennies. Il va sans dire que l’ADN familial et culturel est passé par là.

Maîtrise parfaite de la radiocommande

"Il y a trois ans, j’ai initié mon petit-fils sans aucune prétention, explique le vice-champion 2022. De suite, comme les autres membres du club que je fréquente, j’ai remarqué son aptitude à maîtriser les radiocommandes de l’avion d’initiation qu’un ami lui avait mis dans les mains. Son insouciance propre à son jeune âge, son absence de stress et sa rapidité à assimiler l’inversion des commandes lors de l’atterrissage de l’engin volant l’ont vite fait progresser pour déjà terminer à la 3e place du podium en 2020."

Admiratif de son petit-fils en tant que pilote de répliques de planeurs et d’avions construits entre 1938 et 1951 (d’où l’origine de l’appellation de cette catégorie), Yves Bourgeois est sans doute encore plus heureux quand Célio nous déclare sa passion pour la construction ou la réparation des petites machines volantes.

"J’ai déjà initié des jeunes doués pour la discipline, rappelle Yves Bourgeois. Mais il est très rare que ceux-ci s’y tiennent parce qu’ils n’ont pas la patience et la passion nécessaires pour s’investir dans la construction de leurs propres avions. C’est sans doute à cela que l’on reconnaît un vrai passionné d’aéromodélisme."

À 11 ans, Célio a encore beaucoup de projets. Le jeune pilote veut d’abord participer à l’Euro Sam 2023 : le championnat d’Europe de l’aéromodélisme en Slovaquie où une dizaine de pays seront représentés. Il entend également découvrir le pilotage de drones, ou mieux encore, se confronter aux meilleurs de la discipline reine de l’aéromodélisme: le remorquage de planeur décroché à une altitude de 200 m.

Une belle connivence

Yves Bourgeois est membre du club "Les Petites Ailes de la Frontière de Macon" qui organise régulièrement des portes ouvertes permettant aux jeunes de découvrir ce sport.

"Nous conseillons de ne jamais acheter du matériel sans avoir été initié dans un club et avoir reçu les conseils appropriés, insiste notre vice-champion. Cela permet de pratiquer ce sport en toute sécurité et de ne pas faire des dépenses inutiles."

Au-delà de l’aspect purement sportif, une connivence intergénérationnelle peu commune s’est créée entre Célio et son papy. Et c’est là, sans doute, la plus belle des récompenses que ne sauront jamais remplacer toutes les médailles d’or du monde.