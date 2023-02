Forges: face à un risque d'instabilité, l'école a été fermée

Avec la présence d’un sol schisteux au niveau des fondations de l’école, les pluies risquent de l’effriter et donc, de déstabiliser le bâtiment scolaire. Le bourgmestre a fait cesser les travaux en cours et demandé au riverain de faire expertiser au plus vite le chantier, avec rapport écrit à l’appui, afin d’évaluer tous les risques et de trouver rapidement une solution pour éviter, le cas échéant, tout effondrement du talus, et donc, potentiellement de l’école.

Sur le permis délivré par la Ville de Chimay, il était demandé l’autorisation de creuser un passage latéral pour un piéton. Il s’est avéré que lorsque l’engin mécanique a commencé son travail, la machine était trop peu puissante pour creuser la roche présente. L’entrepreneur a alors utilisé un engin plus lourd qui a creusé un passage de près de 2,50 m de large, excavant quasi jusqu’au pied de l’école.

On devine l’émoi au sein des responsables communaux à la vue d’un tel non-respect d’un permis et ses conséquences potentielles. Heureusement, les deux semaines de vacances scolaires arrivent au bon moment pour trouver une solution afin de renforcer les couches schisteuses présentes à cet endroit, si du moins c’est possible dans ce délai.

"S’il y a le moindre doute sur la sécurité des enfants et des enseignantes de l’école, nous trouverons bien évidemment une solution pour accueillir les élèves de l’école au terme de ces vacances de Carnaval", précise Denis Danvoye qui a fait barrer provisoirement la Rue Barbette dans les deux sens de circulation.