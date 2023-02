Chimay: une soirée sur les métiers au collège Saint-Joseph

L’objectif de cette soirée est d’aider les élèves de terminale des trois filières qui le souhaitent à poser ou affiner un choix pour leur futur professionnel. "Nous constatons que les élèves sont souvent mal orientés et éprouvent des difficultés à effectuer des choix judicieux pour leur avenir professionnel", constatent les responsables de la cellule, Karine Van Lunter et Isaline Lefebvre. "Cette soirée consiste à donner des informations très ouvertes, tant au niveau des débouchés que sur les formations qui sont de plus en plus diversifiées. Avec l’apparition de nouveaux métiers dans de nombreux secteurs, nous essayons, que ce soit dans le cadre de la cellule orientation de l’école ou lors de cette soirée, de faire émerger le projet personnel et de le mettre en œuvre, notamment en réalisant des journées découvertes chez des professionnels ou en participant à des cours ouverts."

Parmi les étudiants participants à la soirée, Arthur Myle et Civy Bortels s’estimaient pleinement satisfaits de la rencontre avec Guillaume Codden, chaudronnier exerçant dans la région.

La cybercriminalité en hausse

"À l’école, nous recevons une formation de base sur les différents métiers techniques tels que la mécanique, l’électricité, la soudure ou encore l’électromécanique", confient-ils. "Grâce à cette rencontre, nous avons une idée plus précise de notre avenir professionnel. M. Codden nous a expliqué en détail son métier et la satisfaction qu’il en retire tous les jours. À nous d’affiner nos informations pour nous décider dans notre future formation en septembre prochain."

Une autre filière retenant l’attention d’étudiants est la cybercriminalité, une profession avec des débouchés certains. Éric Absil, du service Computer Crime Unit de la Police Judiciaire Fédérale de Charleroi, répondait aux questions des jeunes.

"Ce métier est malheureusement voué à prendre de plus en plus d’ampleur avec toutes les escroqueries et autres délits commis via le numérique", explique Éric Absil. C’est un job très diversifié avec aussi des moments plus difficiles à vivre. Ce qui ne semble pas rebuter les jeunes que j’ai rencontrés. "

L’organisation de la "Soirée Métiers" s’inscrit dans un parcours d’orientation de longue haleine pour les élèves qui peinent à poser des choix face à l’immense diversité des possibles. Elle a le mérite d’aider les étudiants à cheminer vers un choix le plus en adéquation possible avec leurs compétences et leur projet de vie.