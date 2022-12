Au lendemain de la victoire des Argentins en finale, il dresse le bilan de son initiative citoyenne.

Comme bien d’autres, qui ont préféré rester dans l’ombre, il n’a pas regardé un seul match lors de cette Coupe du monde: "J’en suis moi-même un peu surpris, mais cela ne m’a pas manqué du tout. C’est une prise de position personnelle qui m’a aidé à prendre une autre décision: celle de ne plus regarder, à l’avenir, le moindre match de football. L’argent est vraiment mais vraiment trop envahissant aujourd’hui dans le football. Cela m’incommode à un point tel que cela m’est devenu insupportable. Pourtant, j’ai aimé pratiquer le football et regarder les différentes compétitions nationales et internationales. Mais là, pour ma part, c’est trop !", se confie le Chimacien, toujours, pour le moment, entraîneur de football d’une équipe de jeunes. Mais jusqu’à quand ?

Lors des précédentes organisations du Mondial, notamment en Russie et au Brésil, il s’était déjà posé déjà pas mal de questions. L’aberration environnementale et les droits humains bafoués au Qatar ont encore plus poussé sa réflexion sur le rapport de l’argent et le sport de compétition. La claque supplémentaire infligée au monde entier par l’octroi de l’organisation des jeux asiatiques d’hiver à l’Arabie saoudite est, pour lui, l’humiliation de trop infligée à la majorité silencieuse, peut-être trop silencieuse: "Un silence qui donne peut-être raison à ces décideurs qui se croient tout permis ! Ce qui me réconforte, c’est que symboliquement, le stade Roi Baudouin (NDLR: devant lequel Philippe Nicolas avait mis le drapeau national en berne lors de sa marche sur Bruxelles) va accueillir provisoirement des sans-abri. À titre personnel, et je n’ai de leçon à donner à personne, cela m’est vraiment impossible de cautionner tout cela."

De sa démarche, il retiendra les merveilleuses rencontres faites lors de sa marche vers Bruxelles: "On est depuis des dizaines d’années dans une croissance de l’avoir avec tout ce qu’elle comporte (agitation dans tous les sens, frénésie quotidienne, frustration…) et on a oublié la croissance de l’être. Toutes les personnes rencontrées m’ont parlé avec leur intelligence, leur cœur et leurs tripes, admiratives de ma démarche et tristes, parfois en colère ou amères par rapport à un monde qui tourne à l’envers. On ne changera pas le monde tout seul mais je sais que chaque être humain porte en lui le changement. Il me semble aussi que le cœur humain est assez grand pour contenir ou du moins prendre conscience de tout le vivant."