Concert de Noël au château de Chimay

La nuit noire s’illuminera progressivement avec le scintillement des étoiles, et soudain, la lumière apparaîtra: Jonathan Dove donnera le coup d’envoi du concert dans une ambiance magique. John Tavener prendra le relais en dépeignant le miracle de la naissance de Jésus en cette nuit particulière, dans une ode à Marie, mère universelle.

Le message d’espoir et de paix véhiculé par cette naissance se traduira ensuite chez le jeune Benjamin Britten par une Christ’s Nativity aussi limpide qu’impressionnante.

Pour sa part, Will Todd offrira un moment de méditation, avant de créer une ambiance de feu de bois avec de délicieux chants de Noël traditionnels tels que Jingle Bells, The Twelve Days Of Christmas et Christmas Song. Les tarifs: 38 € par adulte, 35 € par senior (+60 ans), 20 € par jeune (-25 ans).

event@chateaudechimay.be ou 060/21 45 31.