Des boîtes de Noël pour les familles précarisées à Chimay

Quatre services clubs de Chimay, la Table Ronde 52, les Ladie’s Circle, l’Agora et le " 41 " ont offert 120 boîtes de Noël à l’ASBL Trait d’Union. Dans chacune d’elles: pennes, petits pois et carottes, cacahuètes, riz, purée de tomate, sauce tomate basilic, tablette de chocolat, petits beurres chocolat, dentifrice, et un petit mot de circonstance pour réchauffer aussi le cœur en cette période de fêtes, mais surtout, de grande précarité alimentaire.