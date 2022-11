Chimay défend les droits humains

Le public est invité à participer à un marathon des lettres. Il lui est proposé d’écrire des courriers en faveur de cinq personnes: Vahid A1ari, d’Iran. C’est un homme torturé, emprisonné et maintenu à l'isolement injustement pour avoir manifesté. Aleksandra Skochilenko, de Russie, femme opposée à la guerre encourant 1 an de prison. Cecellia Chimbiri, Joanah Mamombe et Netsai Marova, du Zimbabwe. Ces trois femmes ont été enlevées, battues, agressées sexuellement et emprisonnées pour avoir manifesté.

L’action se déroule le samedi 10 décembre de 17h à 18h30, sur la Grand-Place de Chimay,