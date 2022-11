Jason, 16 ans, tué par deux coups de couteau à Chimay: les précisions du parquet de Charleroi

Juste avant les faits, l’agresseur de Jason se trouvait sur place avec un groupe de jeunes. "La victime était également accompagnée par un groupe. L’auteur a quitté les lieux un instant et est revenu. Quand il est revenu, il s’est directement dirigé vers la victime avant de lui asséner les deux coups de couteau", rapporte le parquet de Charleroi.

À la suite des coups, Jason a tenté de trouver secours en se réfugiant dans un café proche. Son agresseur a été interpellé après son retour à son domicile.

Une première altercation début novembre

La scène trouve son origine dans un conflit opposant les deux jeunes, dont la nature n’est pas précisée par le parquet. Selon nos informations, il pourrait s’agir d’une histoire de trottinette électrique. Le seul élément actuellement à disposition du parquet porte sur un échange de noms d’oiseaux.

Le parquet révèle qu’une première altercation a opposé les deux jeunes le 2 novembre dernier. Ce jour-là, les positions étaient inversées. "Il s’avère que l’auteur présumé des coups de couteau était la victime, dans cette première scène. Il a reçu plusieurs coups de la part de l’autre adolescent, et a eu le nez cassé", détaille Sandrine Vairon, procureure de division de Charleroi.

En raison notamment de cette première altercation, les faits de jeudi soir sont actuellement qualifiés d’assassinat, soit le meurtre avec préméditation.

Pas de procès en cour d’assises

Le suspect, qui est donc mineur, n’a pas d’antécédent judiciaire. Il sera présenté à un juge de la jeunesse ce vendredi après-midi. Comme le prévoit la loi, ceui-ci fixera un placement en IPPJ (Institution publique de protection de la jeunesse) pour une durée déterminée. "C’est une procédure différente de celle qu’on connaît pour les personnes majeures. Un juge d’instruction est en charge de l’enquête mais la décision quant aux mesures à prendre revient à un juge de la jeunesse. C’est lui qui décide du maintien en IPPJ à la fin du délai", informe la procureure de division.

Ce qui est d’ores et déjà certain, c’est que l’auteur des deux coups de couteau ne sera jamais jugé devant une cour d’assisses. "Et ce parce que le jeune est âgé de moins de 16 ans. Il sera poursuivi devant un tribunal de la jeunesse."

Pas de recrudescence de la violence entre jeunes

Ce coup de couteau mortel entre jeunes rappelle la scène identique survenue jeudi dernier au centre de Namur. Interrogé sur une possible augmentation des cas de violence entre jeunes, le parquet de Charleroi réfute. "Ce sont surtout des coïncidences et des circonstances qui font penser ça, mais nous ne disposons d’aucun élément pour dire qu’il y a une augmentation."