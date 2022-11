À pied de Verdun jusqu’à Chimay, pour honorer les Poilus

Afin de perpétuer cette amitié plus que centenaire et participer aux cérémonies du 11 novembre, 70 soldats de Verdun, commandés par le capitaine François, ont rejoint Chimay à pied, distante de 150 km: "Nous avons effectué la marche en quatre jours et avons traversé et été accueillis dans des hauts lieux historiques de l’Escadron. Outre la participation aux cérémonies du 11 novembre, ce périple permet notamment l’aguerrissement des soldats, qui ont dû marcher 150 km en quatre étapes, d’honorer bien évidemment les Poilus du régiment qui ont libéré Chimay en 1918 et d’intensifier encore plus la cohésion entre les soldats, bien nécessaire le cas échéant sur un lieu de bataille. Par ailleurs, nous sommes très honorés que notre marraine nous accompagne jusqu’au centre de Chimay."

En effet, après qu’une dizaine de soldats du 2e Wing de la base de Florennes les aient rejoints à la frontière franco-belge à Regniowez, c’est la princesse Françoise, accueillie par une chanson spécialement écrite pour l’occasion, qui a ouvert le chemin aux deux délégations militaires au départ de l’Auberge de Poteaupré jusqu’au château de Chimay. Pour les accompagner, des représentants des clubs de La Petite Reine, les Marcheurs d’Imbrechies en Thiérache et les Piquenfagnes leur ont emboîté le pas avant de commémorer le lendemain matin, comme il se doit l’Armistice du 11 novembre 1918.