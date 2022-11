Olivier Terwagne soutient l’ASBL Trait d’Union

Après deux années d’interruption, l’ASBL Trait d’Union a de nouveau proposé un concert donné, cette fois, par un enfant du pays : Olivier Terwagne. L’artiste était accompagné par Stéphanie Gilly. Apprécié pour ses textes à double sens, sa poésie, son humour parfois vitriolé, ses références à l’histoire et à la philosophie, Olivier Terwagne propose une chanson française décomplexée, sans frontières musicales entre le présent et le passé. Il incite à la réflexion sur le sens du rapport aux autres et au temps.