Conseil communal de Chimay: les touristes seront taxés !

La majorité entend corriger cette situation en instaurant, dès 2023, une taxe visant le séjour des personnes non domiciliées ou résidant dans la commune. Elle est fixée à 100 € par an et par lit, un lit double équivalent à deux lits.

Quelques euros en plus

Tous les types d’hébergements sont concernés: les établissements hôteliers ou touristiques de terroir, les meublés de vacances, les campings touristiques, les villages de vacances, les hébergements insolites et les logements de type Airbnb ou similaires. La taxe sera toutefois réduite de moitié pour tout logement autorisé à utiliser une dénomination protégée par le code wallon du tourisme.

L’échevine Hélène Maufroid l’assure: "Il n’est pas question de faire porter la taxe sur le dos de l’Horeca, mais bien sur celui des touristes". Les exploitants, comme c’est le cas dans bon nombre de lieux de vacances, augmenteront de quelques euros le coût de leur location. "La somme qu’ils percevront sera vite supérieure à celle de la taxe", ajoute l’échevine.

Tanguy Dardenne (Bouge), sur le banc de l’opposition, n’analyse pas l’instauration de cette taxe du même œil. Le libéral avance trois arguments amenant son groupe à voter contre. "Premièrement, il s’agit d’un montant fixe, basé sur le nombre de lits et non le nombre réel de nuitées", souligne-t-il. "C’est assez rare, et cela défavorise les petits et ceux qui se lancent".

Un coût trop élevé

Le prix de cette taxe apparaît ensuite trop élevé pour le groupe Bouge: "A Rochefort, c’est 60 € le lit". Et enfin, le moment semble particulièrement mal choisi pour le conseiller villersois: "Après deux années de Covid, la crise de l’énergie, l’inflation record, on offre aux exploitants la taxe hôtelière 2023. Merci la Ville de Chimay. Je dois dire que quand j’ai vu l’ordre du jour, je suis" tcheu su’m' cul ".

La bourgmestre assume le choix du collège: "A Froidchapelle, la taxe est également forfaitaire et est fixée à 120 € le lit. Il est logique, à mon sens, que les touristes, qui profitent de nos infrastructures, y participent eux aussi". La taxe est votée par le groupe CLE, à l’exception du conseiller Willy Meertens, qui rejoint Tanguy Dardenne. "Ce n’est vraiment pas le moment d’instaurer une nouvelle taxe", estime-t-il pour se justifier. Si trois conseillers Bouge n’avaient pas été absents, le point aurait été recalé !