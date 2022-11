Destinée à tous les publics et particulièrement aux élèves de 4e, 5e et 6e secondaire (général, technique, professionnel, tous réseaux confondus) et aux étudiants du supérieur, l’animation se déroule en une demi-journée. Elle comprendra le visionnage d’un film sur le thème de la seconde guerre mondiale (30') et la visite guidée de l’expo "Déportation et génocide, une tragédie européenne" du War Heritage Institute. Très riche en photos, documents et dessins, elle apporte un éclairage sur la persécution et la détention de millions de communistes, résistants, Juifs, Tsiganes, handicapés et homosexuels sous le régime nazi (1 h). Un jeu de rôle avec les animateurs du secteur Éducation permanente et Jeunesse permettra aux adolescents de prendre une part active en se mettant dans la peau d’un personnage qui a existé, témoigné de ce qu’il a vécu pendant la seconde guerre mondiale, et qui devra comparaître devant un juge nazi pas toujours très impartial (1 h).

Enfin, deux témoignages, le premier d’un ancien résistant et prisonnier politique avec une mise en parallèle avec l’actualité (15') et un autre d’un rescapé des camps de concentration seront également proposés.

En aval de l’exposition, possibilité d’ateliers en classe avec Hainaut Démocratie et Citoyenneté.

Du 12 janvier au 8 février 202. Dimanche 22 janvier, de 14h à 17 h: ouverture au public (gratuit, réservation souhaitée). En partenariat avec le War Heritage Institute, le Centre Culturel de Momignies et Hainaut Mémoire. Entièrement gratuit. Réservations: 060 21.22.10