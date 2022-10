Le Chimacien marchera sur Bruxelles pour dénoncer le Mondial au Qatar

Il s’y rendra pour mettre en berne le drapeau national devant le Stade Roi Baudouin: "Par cette marche symbolique, je veux dénoncer une fois de plus l’exploitation des migrants, le non-respect des droits de l’homme, la discrimination envers les femmes, les 6 500 morts recensés lors de la construction des stades climatisés en plein désert. La date de mon départ vers la capitale n’est pas un hasard puisqu’aura lieu le même jour une manifestation pour le climat."

"Malgré les voix qui s’élèvent un peu partout pour dénoncer l’événement, j’ai l’impression que l’on se moque éperdument de nous. Quand on voit que tous les pays asiatiques ont voté pour l’organisation de leurs jeux d’hiver en Arabie saoudite, c’est du grand n’importe quoi. Je me bouge pour mes valeurs d’être humain qui s’inquiète pour l’avenir des générations futures, pour une justice climatique et sociale, et suis, bien évidemment, solidaire avec les commerçants qui voient leurs factures énergétiques exploser, ce qui oblige certains à arrêter leur commerce. Ce Mondial au Qatar n’est que la partie émergée d’un iceberg destructeur. Les gens peuvent réagir !"

Durant cette marche de 5 jours qui le fera passer par Beaumont, Binche, Seneffe, Tubize et enfin Bruxelles, Philippe Nicolas compte rencontrer les citoyens, qui peuvent l’accompagner sur le RAVeL et les voies vertes qu’il empruntera, afin de partager des moments de réflexion.

Le 27 octobre, devant le Stade Roi Baudouin, il mettra symboliquement le drapeau national en berne et se recueillera durant 15 minutes, le temps que dure une prolongation de football.

Lors du Mondial, et plus particulièrement lors des matchs des Diables rouges, le Chimacien proposera des activités chantées au profit d’associations caritatives. À l’image de Stéphane Hessel (diplomate, militant politique et auteur de l’essai Indignez-vous publié en 2010), Philippe Nicolas a choisi de s’indigner. Pour ceux qui souhaitent l’encourager et le soutenir dans sa démarche, Philippe Nicolas débutera sa marche au départ de la place des Ormeaux à Chimay, le dimanche 23 octobre à 10 h.