Jurade princière de Chimay: un 35e chapitre et 300 confrères

"La Jurade Princière de Chimay a pour objectif de faire découvrir, redécouvrir et mieux connaître le beau pays de Chimay, au travers de plusieurs grands axes", insiste-t-il. "Ces différents thèmes sont l’environnement, son potentiel touristique, sa glorieuse histoire, son fastueux patrimoine monumental, son riche passé culturel, son grand renom musical et bien sûr ses ressources gastronomiques."

Dans la foulée, quatre nouveaux jurats d’honneur ont été intronisés: Xavier Pirlot, directeur général de la brasserie et de la fromagerie de Chimay, le nouveau chef de corps de la base de Florennes, le colonel aviateur Cédric Kamensky, Emmanuel Clacens, organiste titulaire de la cathédrale de Namur, et Nicolas Dieu, mieux connu sous le pseudonyme de Mister Cover.

Depuis 2002, il propose avec ses musiciens un spectacle qui sort de la norme. Le groupe offre un show débordant d’énergie et de bonne humeur pendant plus de trois heures non-stop avec, comme unique but, de faire la fête dans sa plus pure expression. Il voyage dans toutes les époques et aborde tous les styles, passant des Stones à U2, de Téléphone à Lenny Kravitz, de Kool & The Gang à Muse. Il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts.

Avec ces quatre jurats d’honneur, ce sont deux grands jurats, neuf compagnons et 35 membres des confréries présentes qui, de manière immuable, ont respecté le cérémonial d’intronisation: l’appel, la lecture d’un texte personnalisé, l’épreuve rituelle de la Trappiste, le serment d’allégeance, l’intronisation, la remise de la plaquette ou de l’épitoge et la signature du livre d’or.

Au terme d’une cérémonie bien sympathique, comme le veut la tradition, les quelque 300 confrères gastronomes se sont retrouvés autour d’une excellente table dans la salle du centre culturel de Chimay à Baileux.