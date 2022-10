Un arc-en-ciel sous le soleil de Chimay

Pour la course semi-classique Binche-Chimay-Binche, les rues de la ville princière étaient bien garnies de spectateurs, par ailleurs fans ou non de courses cyclistes, pour applaudir et voir passer le jeune champion qui honore la Belgique entière.

Parmi les spectateurs, de nombreux Chimaciens, fidèles au poste depuis le passage de la course à Chimay en 2013: "J’aime les courses cyclistes et cette année, nous sommes particulièrement gâtés avec les participations du tout nouveau champion du monde, Remco Evenepoel et de Philippe Gilbert, qui court pour la dernière fois en Belgique", nous raconte un autre Philippe, lui de Chimay.

Plus loin, ce sont deux Néerlandophones, venus spécialement de Flandre en voiture jusqu’à Cerfontaine, puis à vélo en empruntant les routes champêtres, qui attendent patiemment les premiers coureurs en mangeant une simple collation. Bien évidemment, l’ambiance est un demi-ton en dessous de celui de juillet dernier, mais le sentiment général qui se dégage est la gratitude adressée aux organisateurs de ces courses qui les font passer par le fin fond de la Botte du Hainaut. L’occasion de voir en vrai ces champions et championnes !

Car des championnes, il y en avait un paquet à Chimay, ce mardi matin, sur le coup de 11h25, heure du départ de la course professionnelle Chimay-Binche au départ de la grand-place de Chimay. On comptait quelque 120 coureuses professionnelles, dont les championnes de Belgique, d’Europe, de Grande-Bretagne et d’Autriche. Bref, l’élite du cyclisme mondial à Chimay ! Sous les ordres de Denis Danvoye, bourgmestre de Chimay, le peloton féminin s’est élancé de la Grand-Place, sous les applaudissements d’un public admiratif.

Comme Binche, la ville de Chimay a pour ambition de sensibiliser la population à la mobilité douce et, par la même occasion, d’amplifier la renommée de Chimay. De toute évidence, l’opération est une réussite, surtout avec une météo plus que clémente.