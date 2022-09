Chimay adhère également au projet de parc national

L’Aquascope deviendra une des portes thématiques principales du futur parc. Il bénéficiera ainsi de nouveaux arguments pour attirer le visiteur. Dans les fiches projets, on retrouve ainsi la création d’un chemin sensoriel à pieds nus, ou encore la création d’un parcours dans les arbres.

Voté à l’unanimité

Au niveau du Creaves, des aménagements sont envisagés pour permettre sa visite, sans pour autant perturber les soigneurs et les animaux en convalescence. Outre les projets environnementaux, d’autres sites, comme les sources de l’Oise ou le très prisé bois de Blaimont seront mis en valeur, tout en étant préservés, par l’existence du parc national.

La conseillère Martine Genova s’inquiète des inondations à répétition à l’ouest de l’étang de Virelles. Alain Bouchat, pour Natagora, se montre rassurant: "Ce problème a été prioritairement pris en compte dans le projet du parc".

Le bourgmestre Denis Danvoye complète: "Nous voyons là une opportunité de résoudre toute une série de problématiques et d’enjeux divers, dont celui que tu exposes".

Publiquement, le projet ne suscite pas d’autres débats. Pourtant, si l’adhésion au parc est votée à l’unanimité, il ne semble toutefois pas emballer l’ensemble des élus outre mesure. Alors qu’Alain Bouchat remercie l’assemblée pour son vote en concluant par un "nous allons essayer d’en être dignes jusqu’au bout", un conseiller lui répond, un peu narquois, et sans être audible par tous: "Nous verrons ça, nous verrons ça !".

Halte aux poids lourds

Les déviations, GPS ou autre taxes kilométriques ont la fâcheuse tendance à attirer un important charroi de poids lourds dans le cœur des villages. Aussi, le conseil décide de prendre des mesures face au trafic incongru sur les routes de campagne. "Notre proposition est de limiter la masse à 5 tonnes pour la traversée des villages, afin d’éviter le transit transfrontalier qui dégrade nos voiries", explique le bourgmestre.

À l’exception de la desserte locale, quatre voiries seront désormais interdites aux véhicules de plus de 5 tonnes: la jonction Baileux-Bourlers, celle entre Bourlers et Chimay, ainsi que la route entre le village de Virelles et le circuit de Chimay. La Rue Pétin (entre le rond-point du zoning et le centre de Baileux), auparavant interdite aux plus de 10 tonnes, sera elle aussi limitée à maximum 5 tonnes.