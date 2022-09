Après les élections de 2012, le groupe Bouge dessine un autre avenir pour ce bâtiment, idéalement situé sur la Grand-Place. Alors bourgmestre, Françoise Fassiaux développe un projet de musée axé sur l’histoire et la vie locale. Si le dossier est bien avancé et les subsides trouvés, le scrutin de 2018 renvoie Bouge dans l’opposition et ce projet est alors en stand-by.

Quatre ans plus tard, la majorité CLE a trouvé une autre issue pour les services communaux qui rejoindront bientôt la Place Léopold. Cela a permis à l’échevine Hélène Maufroid de reprendre le projet d’espace muséal et de le finaliser.

Un an de travaux

Le chantier, important, débutera vers le 7 novembre prochain: "Les travaux de gros œuvres sont prévus pour une durée d’un an". Nécessitant l’installation d’une grue sur l’esplanade de la Grand-Place et d’un périmètre de sécurité, le chantier aura nécessairement un impact sur la vie de la Grand-Place et les activités qui y sont organisées.

"Quel que soit le moment de lancement du chantier et sa durée, tout événement sera impacté. Si ce n’est pas cette année, ce sera l’an prochain", explique le bourgmestre Denis Danvoye.

Un exemple: le marché de Noël devra probablement subir quelques modifications en fonction de l’avancée du chantier. Hélène Maufroid rassure toutefois, assurant que la fête de Noël ne quitterait pas le centre-ville.

"Dans tous les cas, nous redoublerons d’imagination, avec Chimay Promotion, pour permettre à chacun de profiter de moments de fête agréables par ces temps suffisamment moroses", insiste-t-elle.