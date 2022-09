La Boulaie à Chimay: un hommage aux pionniers de l'institution

Lors de sa prise de parole, le Président de l’ASBL, Jean Salmon, a rappelé en détail la genèse du centre d’accueil, ponctuée, il est vrai, par de multiples difficultés administratives et financières.

"C’est grâce à la détermination et l’obstination de Daniel Constant, directeur de la Boulaie aujourd’hui à la retraite, mais également avec la solidarité et l’entraide de toute une région, que la Boulaie a pu prospérer, répondre aux énormes besoins de notre région et devenir ainsi le chaînon manquant d’un réseau d’accueil régional", a notamment insisté Jean Salmon.

Il a rappelé divers intervenants qui ont aidé La Boulaie: les services clubs tels que le Rotary club, le Lion’s club et le Fifty-One, la famille princière et l’abbaye de Scourmont.

Travail de l’ombre

De même, il a évoqué le travail de l’ombre effectué par Maurice Franssen, ancien bourgmestre de Chimay, Henri Misonne, ancien directeur du Centre de Santé des Fagnes ou encore Pierre Scohier, coordinateur des services clubs. Tous ont œuvré ensemble pour que tout le tissu associatif local participe à la création du centre d’accueil et contribue régulièrement à son expansion.

Aurore Galloy, la directrice actuelle a, quant à elle, mis en évidence les valeurs prônées par son prédécesseur et qui forment la spécificité du centre d’accueil chimacien. "La bienveillance, l’amitié, l’empathie, la sensibilité et le dévouement de chacun des membres du personnel permettent à La Boulaie de former une grande famille",

a-t-elle souligné. Au sein de l’institution, chacun des résidents est auteur et acteur de son projet qui s’inscrit dans les lignes directrices: aimer, comprendre, respecter et rêver. " Des mots qui constituent la devise de Daniel Constant et ont été le moteur de sa détermination inébranlable.

Une maison en plus à Forges

Une telle institution doit sans cesse innover et préparer l’avenir. C’est ainsi que, dès 2023, une autre maison, voisine du Service Résidentiel de Nuit pour Adultes à Forges, permettra d’accueillir huit personnes en semi-autonomie.

L’objectif de l’institution est que la personne en situation de handicap vive le plus normalement possible. Pour cela, l’institution s’adapte aux différents besoins des résidents en développant et adaptant continuellement les ateliers et les projets personnalisés.

Au terme de la partie académique, les invités ont rencontré les résidents en pleine activité et ont apprécié tout particulièrement la convivialité ambiante dans tous les ateliers, ainsi que le sérieux avec lequel toutes et tous s’investissent dans la réalisation de chacun de ses projets.