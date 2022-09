Un 1er prix du Reine Élisabeth au château

Il est membre de la troupe de l’Opéra d’État de Vienne. Samuel Hasselhorn chante comme il respire, et en bon enfant de Göttingen, lorsqu’il chante, c’est toute l’âme allemande qui chante à travers lui, dit-on dans le communiqué de presse annonçant sa venue. C’est la facilité de la voix, toujours belle, toujours très libre et parfaitement timbrée qui est sans doute le premier atout de Samuel Hasselhorn. Mais ce qui frappe le plus, c’est la sincérité de son interprétation, rien n’est artificiel, chaque intention semble venue du cœur, et dès lors, touche l’auditeur d’une façon très directe et très accessible.

