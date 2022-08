Le fascinant monde des abeilles à l'Aquascope de Virelles

Sur le stand "A la découverte du fabuleux petit monde de la mare", les visiteurs constateront que les petites bêtes de la mare sont capables de véritables exploits.

Manger du poisson d’eau douce

Au stand "Pas folle la guêpe! ", on donnera libre cours à son imagination créative pour devenir très vite un entomologiste-artiste.

Au stand "Du poisson d’eau douce. c’est bon dans nos assiettes et pour la biodiversité de nos étangs!", les fins gourmets savoureront un produit sain, local et respectueux de l’environnement. Clémentine fera découvrir des préparations à base de carpe, de tanche ou de brochet. Elle expliquera pourquoi c’est si bon.

Côté animations, le spectacle musical et conté, "Tchabouliken", à 14h, 15h et 16h, proposera un instrumentarium improbable composé de matériaux de récupération, d’instruments détournés et de sculptures sonores inédites. L’ensemble constitue un univers sonore et visuel plutôt décalé. Avec Tchabouliken, c’est un moment de détente et d’humour, sur fond de sensibilisation au consumérisme, qui fera sourire et réfléchir petits et grands.

En tenue d’apiculteur

Avec "La ruche en folie", Annick, Sabine et Anne proposeront des activités créatives et ludiques autour du monde des abeilles. Au stand, "Il était une fois les papillons." Claire Metens plongera petits et grands dans l’univers de son livre musical "Les papillons", avec du grimage pour les enfants. Les jeux seront au rendez-vous avec la collaboration du magasin "Lolipop" et le club "Les Ludiciens d’Oz". Une belle opportunité de jouer en famille aux quilles finlandaises, gobelet géant, passe-trappe, mikado géant, jungle speed, perudo et jeu de croquet.

De 5 à 99 ans, chacun pourra jouer à "Encastra" avec Carole et Sabrina.

Diverses animations seront bien entendu axées autour de l’abeille, entre autres un atelier-rencontre intitulé "Pourquoi et comment devenir apiculteur?", par Hubert Guerriat, à 15h. Autre possibilité: la visite des ruches en tenue d’apiculteur (2 €/pers, gratuit pour les enfants accompagnés – 12 ans), à 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30. Inscription obligatoire à la tonnelle d’information.

La Fête du Miel et de la Nature se déroulera de 10h à 18h. Le prix d’entrée adulte est de 8 € (en prévente 7 €), enfant 6-12 ans: 4,50 € (en prévente 4 €), membres Natagora et WWF: 6 €. Les détenteurs d’un abonnement annuel bénéficient également du droit d’entrée lors de cet événement.

Tout le programme sur www.aquascope.be Contact: 060/21.13.63.