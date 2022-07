Une ducasse à L’Escaillère, mais sans chapiteau

De fait, le camion qui devait amener la grande tente, quelques jours avant les réjouissances, a eu un accident, endommageant au passage la structure du chapiteau. Heureusement, les organisateurs ont pu compter sur la solidarité des associations et des habitants du coin qui ont prêté tonnelles et abris. La ducasse s’est installée dans la cour de l’école et le programme prévu a pu se dérouler normalement.