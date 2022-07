Chimay: le ministre Adrien Dolimont découvre le circuit et ses projets d'avenir

Un projet de 2 millions d’€

" Le projet baptisé cosporting en référence au coworking, suggère une mutualisation des forces sportives liées à la mobilité, motorisée et douce, dans la région", a-t-on expliqué sur place au ministre. Si le dossier est accepté, nous espérons entre 50 et 70% de subsides sur un budget total d’environ 2 millions d’euros. Le concept du projet est assez novateur car il intègre toutes les associations et clubs sportifs dont l’objectif est la mobilité douce. En outre, des stages pourraient être organisés dans ces nouvelles infrastructures durant les congés scolaires. Le bâtiment et ses abords pourraient aussi servir de site de départ ou d’arrivée pour diverses compétitions: des trails, des run&bike, des rallyes ou encore des courses de vélo. Dernier exemple en date: le prologue du Tour de Belgique féminin."

Des économies de 50000 € par an

Le Circuit compte sur une occupation des nouvelles infrastructures entre 250 à 300 jours par an. La part remboursée par l’ASBL Circuit de Chimay serait financée par les économies réalisées sur les locations diverses (50000 € par an pour les chapiteaux, sanitaires…) nécessaires à l’organisation des différents événements organisés sur le site et de nouvelles activités qui viendraient s’y ajouter. En outre, la toiture du nouveau bâtiment serait couverte de panneaux solaires afin de pourvoir à la totalité de la consommation électrique.

" La Région wallonne doit faire preuve de rigueur budgétaire", a souligné Adrien Dolimont. Mais elle doit aussi mettre tout en œuvre pour réaliser des économies structurelles dans tous les secteurs, et ce, afin de permettre de maintenir les enveloppes destinées à concrétiser ce genre de projet."

Si le dossier administratif est accepté et que les subsides suivent, les premiers travaux devraient commencer en 2024.