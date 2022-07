Aquascope de Virelles: une balade au cœurdu paradis des oiseaux (vidéo)

Les maillots de bain et les fusils pour tirer le canard ont été remplacés par les jumelles. Plus silencieuse et respectueuse de la nature. "Notre job, désormais, c’est d’aider la nature à faire son œuvre. Les rois, à l’Aquascope, ce sont les oiseaux.On peut, par exemple, facilement observer la cigogne blanche. Virelles est le principal endroit où elle niche en Wallonie." L’homme est laissé à l’écart de ce spectacle. Il se laisse apprécier de loin. "Tant que la distance est respectée et clairement identifiée par les oiseaux, ils ne sont pas effrayés.Vous pouvez même, avec un peu de chance, les observer à quelques mètres de vous."

Ce parc est aujourd’hui prisé par les naturalistes et également les familles. Tout est pensé pour satisfaire les besoins de chacun. La balade est divisée en deux parties. Une gratuite, l’autre payante avec un tarif préférentiel pour les enfants. L’occasion de passer une journée en connexion avec la nature qu’il est également possible de combiner avec une visite de Chimay ou une balade dans le bois de Blaimont.

La partie gratuite

Pour celles et ceux qui ont envie de découvrir rapidement l’endroit, c’est le choix idéal. Sur cette partie, où le restaurant est accessible au besoin, une terrasse offre une vue imprenable sur les 87 hectares d’étang. "Pour celui ou celle qui le souhaite, des jumelles sont disponibles à l’accueil" , ajoute Vincent Scaillet, qui connaît sur le bout des doigts les 101 espèces qui nichent sur le site. Une courte balade est ensuite possible en se déplaçant vers la droite et en longeant l’étang à travers un bosquet. La promenade se termine sur un point d’observation qui offre une vue sur une autre partie de l’étang.

Sur le retour, il est à nouveau possible de se désaltérer ou que les enfants jouent à la plaine de jeux. "Je propose souvent à ceux qui désirent continuer de se promener dans le coin à se diriger vers le bois de Blaimont, à deux pas de l’entrée du parc. Il y a aussi la possibilité de visiter Lompret, l’un des plus beaux villages de Wallonie."

La partie payante

Pour ceux qui veulent approfondir la visite, il est plus que conseillé de prendre part au parcours didactique. L’entrée est payante: 8 € pour les adultes et 4,50 € pour les enfants entre 6 et 12 ans. "Comptez au minimum 1h30 de balade pour cette partie , ajoute le directeur. Des visi tes guidées sont également organisées à 11h et 14h."

Toute cette partie de l’Aquascope a été pensée pour que le visiteur s’émerveille de la nature. "L’idée est qu’il comprenne ce qui se passe dans un bois, un étang. Et qu’il rentre à la maison avec des idées à reproduire dans son jardin pour en améliorer la biodiversité: créer une mare, faire pousser des fleurs sauvages ou laisser du bois mort pour les oiseaux dans le fond du jardin." Après une visite d’un petit musée qui permet de se rendre compte de l’immense biodiversité présente sur le site, les enfants sont invités à prendre part à des petits jeux, notamment au niveau des différents points d’observation. "Des pancartes sont installées avec chaque oiseau qu’il est possible d’observer. Le but, c’est qu’ils prennent les jumelles et tentent de les reconnaître.Toujours dans la même idée, nous proposons le jeu de l’énigme du roseau. C’est un petit carnet dans lequel les enfants doivent cocher les animaux qu’ils ont pu observer." Le tout en silence pour respecter la nature et, aussi, les naturalistes qui réalisent, chaque jour, de splendides clichés des différentes espèces.