Trente bougies pour la maison des jeunes de Chimay

Éric Thiry, président de l’association dresse le bilan: "Il y en a eu des aventures depuis le marché couvert de l’hôtel de ville, en 1992, en passant par le château Lemaur, jusqu’à la rue Maurice Gauchez où se déploie la maison des jeunes depuis 2004. Toutes ces années, il y en a eu des rencontres, des ri res, des joies durant l’accueil quotidien qui permet à la jeunesse chimacienne et des environs de trouver un lieu où ils peuvent découvrir la camaraderie, de nouveaux hobbies, de nouveaux jeux".

Absente, à son grand dam, pour raisons de santé, la coordinatrice Caroline Ivanov insiste toutefois: "Avant tout, la maison des jeunes est un lieu où les jeunes peuvent être eux-mêmes, loin des bancs de l’école ou de chez eux, pour expérimenter la citoyenneté active". La mission de cette structure est d’amener les jeunes à devenir des CRACS: des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires . "Ce qui est remarquable, c’est la place occupée par les jeunes dans le projet. Près de 80% des animations et activités dans nos locaux résultent de la consultation des jeunes. Nous mettons un point d’honneur à partir des désirs de notre public et des thèmes sociétaux qui les interpellent pour créer notre programme d’activités".

Un camp itinérant à vélo

Chaque année, la maison des jeunes développe un projet qui prend un peu plus d’ampleur que les autres. Citons un voyage à Auschwitz en vue de créer une expo de photos ou le projet "Cycl’Hop" qui a permis aux jeunes de visiter la Belgique dans un camp itinérant à vélo.

"Aujourd’hui, l’action "Trappe Street Skate", mêle l’art urbain et le skate afin que la jeunesse puisse prendre possession de l’espace public pour s’exprimer", ajoute notre interlocutrice. Autour de Caroline Ivanov, une équipe de quatre animateurs développe aujourd’hui ce riche programme d’animations et de projets pour les 200 jeunes qui passent le pas de la porte de la maison des jeunes chaque année.