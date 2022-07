Chimay: une action face à la précarité menstruelle

Un sujet tabou

"La précarité menstruelle reste aujourd’hui un tabou et une réalité pour de nombreuses filles et femmes" , peut-on lire sur le site de la Région wallonne. "Face aux menstruations, une femme doit en moyenne dépenser entre 10 et 12 € par mois, soit un budget d’environ 120 à 144 € par an. Pour nombre de femmes ou de familles plus fragilisées, cela signifie parfois de choisir entre le besoin de protections hygiéniques et leurs besoins alimentaires, soit deux besoins de première nécessité" .

Localement, les membres féminins de l’Inner Wheel Club de Beaumont se sont proposées comme relais pour cette campagne. "Elles ont ainsi confectionné de petits sacs de protections menstruelles de manière totalement bénévole" , explique Éric Biard, président du CPAS de Chimay. Ces objets ont été livrés au CPAS par Mmes Laudelout et Praet, du service club.

Une centaine de colis

Éric Biard poursuit: " Grâce à cette action, les assistantes sociales de première ligne et de l’insertion sociale pourront, dorénavant, distribuer gracieusement ces sacs aux personnes qui vivent en situation de précarité" .

Dans un premier temps, une petite centaine de colis sont disponibles auprès du CPAS de Chimay. Mais la volonté est bien de pérenniser cette action envers le public féminin plus fragile de l’entité et au-delà. L’Inner Wheel Club a bien entendu proposé ce service aux autres CPAS de la région.

Informations: 060/ 21 89 30 ou info@cpaschimay.be