Le bâtiment du circuit de Chimay rénové et agrandit

Dans ce contexte, depuis plusieurs années, les responsables de l’ASBL gérant le circuit envisagent de rénover complètement et d’agrandir les installations en question. L’association a déjà obtenu le permis de bâtir en 2021. Selon la fiche de présentation, le nouveau bâtiment comporterait plusieurs bureaux, une salle modulable grâce à des cloisons amovibles, une salle de réunion, des sanitaires, un bar et une cuisine. Cette structure servira bien entendu lors des organisations sur le circuit et de siège à l’ASBL, mais pas seulement. Le bâtiment sera également mis à disposition d’associations, de clubs ou de particuliers… L’ASBL cite l’organisation de stages durant les congés scolaires, de site de départ ou d’arrivée pour diverses compétitions: des trails, des run&bike, des rallyes ou encore des courses de vélo comme le Lotto Tour en 2021. Installé dans le château Lemaur (mis en vente par la Commune), le club de VTT Crazy Bikers pourrait y trouver place et des organismes actifs dans la mobilité douce, comme Mobilesem, y développer des activités.

Un site aux nombreux atouts

Enfin, le rez-de-chaussée servira de salle de réception, de conférence ou de formation, ce qui manque à Chimay. Sur le plan énergétique, le toit sera entièrement équipé de panneaux solaires.

Les abords immédiats de ce bâtiment ne manquent pas non plus d’atouts. Il n’y a pas de riverains directs.Les lieux disposent de grands espaces qui sont autant de parking potentiel. Ces surfaces pourraient être en partie aménagées pour l’accueil de touristes en camping-car avec l’installation de bornes électriques et de systèmes de vidange sanitaire.

Tous ces éléments ont incité la Commune de Chimay à soutenir ce projet de rénovation présenté par l’ASBL Circuit de Chimay. "Notre rôle consistera à introduire un dossier de demande de subvention auprès d’Infrasports, précise le bourgmestre Denis Danvoye. Le coût de cette rénovation est estimé à 1750000 €. Le taux de subsidiation de base est de 50%. Mais il peut être majoré en fonction du type d’utilisation du site. Si le dossier est accepté, nous pourrions envisager le début des travaux à la fin de l’année 2023."

En tant qu’initiateur du projet, le Circuit de Chimay financera la moitié de l’investissement amorti à terme, notamment par le fait que l’ASBL ne devra plus louer de matériel comme des chapiteaux ou des sanitaires.