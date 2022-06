Comptes 2021: la santé financière de Chimay est saine

"On craignait que le résultat se délite, ce n’est pas le cas" , se réjouit le bourgmestre Denis Danvoye (CLE) lors de la présentation des comptes de l’exercice 2021. Nul besoin d’être économiste pour expliquer une telle situation: les dépenses qui diminuent tandis que les recettes, elles, augmentent. Ce qu’explique d’emblée Denis Danvoye: " Nous constatons une diminution des coûts de personnel en 2021, expliquée par différents départs et le recours au chômage covid. De plus, les frais de transferts, vers les zones de secours et police, diminuent de 487000 €. Enfin, côté recettes, ajoutons l’excellente vente de bois réalisée l’an dernier" . Une fois n’est pas coutume, Tanguy Dardenne, pour le groupe Bouge, rejoint l’argumentaire de son rival: " V ous avez raison, la situation n’est pas préoccupante. C’est une bonne chose qu’on soit revenu à plus de sérénité" . Il reprend toutefois les mêmes données que Denis Danvoye, vente de bois et diminution des frais de transfert, pour tempérer l’enthousiasme: " Ne croyons pas que ces éléments vont perdurer. Or, sans eux, le résultat serait négatif" . Le maïeur confirme: " Ton argumentaire ne dit pas autre chose que ce que j’ai dit. On annonce en effet, par exemple, que les coûts des zones de secours vont augmenter en flèche. Les années futures vont être particulièrement difficiles. Sans l’aide bienvenue des provinces, on serait en plein dans le mur. Bref, les signaux d’alerte sont toujours bien là. Ce n’est pas de votre faute, ni de la nôtre" ."